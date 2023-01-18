«Усилить команду – это вопрос растяжимый. А вот присоединиться – готов». Литвин о «Сахалинце» в МФЛ-3

Теги Сахалин ФК «Сахалинец» Winline Медиалига Медиафутбол

Президент «Сахалинца» Михаил Литвин высказался о возможном участии команды в третьем сезоне Winline Медиалиги.

– Готов ли ты к медийной команде присоединиться и усилить ее? Насколько оцениваешь свое состояние сейчас?

– Ну, усилить команду – это вопрос растяжимый. А вот присоединиться – готов.

– Может ты кого-то из своих друзей хотел бы в команде медийной видеть? 

– Я разговаривал с Даней Мясниковым [инста-блогер, друг Михаила Литвина – прим. Sports.ru], он очень сильно поддержал идею и готов залететь. Мы с ним вместе были в команде на Сахалине, у него есть школа, нужно только физуху набрать. С Эдиком Мелконяном [экс-игрок ФК «Сахалин», друг Михаила Литвина – прим. Sports.ru] тоже разговаривали  – он тоже поддержал эту идею, – сказал Литвин.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий