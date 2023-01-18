«Усилить команду – это вопрос растяжимый. А вот присоединиться – готов». Литвин о «Сахалинце» в МФЛ-3

Президент «Сахалинца» Михаил Литвин высказался о возможном участии команды в третьем сезоне Winline Медиалиги.

– Готов ли ты к медийной команде присоединиться и усилить ее? Насколько оцениваешь свое состояние сейчас?

– Ну, усилить команду – это вопрос растяжимый. А вот присоединиться – готов.

– Может ты кого-то из своих друзей хотел бы в команде медийной видеть?

– Я разговаривал с Даней Мясниковым [инста-блогер, друг Михаила Литвина – прим. Sports.ru], он очень сильно поддержал идею и готов залететь. Мы с ним вместе были в команде на Сахалине, у него есть школа, нужно только физуху набрать. С Эдиком Мелконяном [экс-игрок ФК «Сахалин», друг Михаила Литвина – прим. Sports.ru] тоже разговаривали – он тоже поддержал эту идею, – сказал Литвин.