Райзен снялся в ролике Ивлеевой. Он был тренером команд

Босс «Броуков» снялся в ролике на ютуб-канале Анастасии Ивлеевой.

Ивлеева с Романом Каграмановым решили организовать свой чемпионат мира и пригласили Артема на роль тренера.

Сначала Райзен рассказал правила игры в футбол команде Романа.

«Ваша потрясающая, сильная команда, к сожалению, не знает абсолютно ничего о футболе. Я стараюсь ввести их в курс дела, познакомить с этой великой игрой.

Запомни, если ты хочешь выиграть, тебе не нужно знать ничего, кроме того, что ты хочешь сильно выиграть. Замотивировать каждого игрока.

Тебе нужно настроить команду таким образом, чтобы они вышли на поле рвать и метать и забили гол в ворота соперника», – объяснил Райзен.

Затем он провел тренировку на поле для команды Ивлеевой.