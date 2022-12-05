Глава МФЛ о минусах сезона: «Геополитика. Мы стали свидетелями страшных событий, которые до сих пор на нас влияют»

Глава Winline Медиалиги рассказал, что его разочаровало во втором сезоне.

– Топ-3 момента, чем ты недоволен?

– Недоволен тем, что созданный в первом сезоне дружеский и классный вайб во втором сезоне превратился в тенденцию хейта – это расстраивает.

Многие высказываются негативно по самым элементарным вещам, о которых прекрасно знают. Сейчас просто модно хейтить, потому что это легче всего. Говоришь какую-то чушь и люди даже не пытаются это проверить, и такие: «Ну да, говно». Хотя аргументов у многих даже не хватает, чтобы даже две минуты поспорить.

Не понравилась погода. Мы стали заложниками холодной и ранней осени. Во многом это смазало картину.

Ну и геополитика. Я ставлю большой и жирный минус сезону из-за того, что многое задуманное не получилось по причине геополитической обстановки. Мы стали свидетелями страшных событий, которые до сих пор на нас влияют.

Вот это три основных разочарования сезона. Сезон по 10-бальной шкале оценил бы на семерочку, – сказал . телеграм-каналу «Влажный Футбол».