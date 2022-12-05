В баскетбольной и хоккейной Медиалиге сыграют в формате 3 на 3

Президент Winline Медиалиги Николай Осипов рассказал, что в баскетбольной и хоккейной лигах сыграют в формате 3 на 3.

– Что дальше? Чего ждать?

– Для тех ребят, которые любят только футбол, ждать 15 апреля – старт 3-го сезона МФЛ и 15 июля – это финал. Для тех ребят, которые просто любят спорт, ждать хоккейную, баскетбольную лигу.

– Какой формат, какие команды?

– Скоро все озвучим. Формат хоккея: 3 на 3. Баскетбол тоже 3 на 3, но в 2 кольца, тем более, что в баскетболе у нас крутой партнер «Взял Мяч» – самый крутой паблик на ютубе. Это будет очень круто», – сказал Осипов в интервью телеграм-каналу «Некласико».