Сибскана о Кубке России: «Вау! «Амкал» заработал 800 тысяч рублей! Правда, на организацию потратил 5 мультов»

прокомментировал сообщение Фонбет Кубка России в телеграме о том, что «за такое предательство придется раскрыть настоящий возраст» капитана .

«Дисс на Кубок России? Оно вам надо? Никто чистеньким не выходит из конфликтов с Сибычем – базу надо знать. Пользуясь случаем, хочется узнать, сколько денег «Амкал» получит за участие у вас? Поговаривают, что Химки за 0 побед обогатятся на 28 мультов. «Амкал», если что, две игры выиграл.

Вау! «Амкал» заработал за две победы в Кубке России 800 тысяч рублей! Йеххууу… Правда, на организацию трех игр потратил пять мультов. Получается, минус 4,2 миллиона доход. Мы будем делать бизнес, мы будем делать бабки (с)», – заявил Сибскана в своем телеграм-канале «Дисс На Всех».

Ранее Андрей отказался от участия в матче звезд Кубка России.