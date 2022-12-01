«Медийный футбол до сих пор мертв». Биг Смоук о полуфинале Winline Медиалиги 2Drots – Деньги

Биг Смоук прокомментировал свое игровое время после полуфинала МФЛ 2Drots – Деньги.

– Когда мы сможем увидеть тебя на поле?

– Сможете, когда будет медийный футбол – медийный футбол до сих пор мертв. Я понимаю, что меня ждут, но я не хочу играть с игроками ФНЛ, ПФЛ. Играют чуваки из КФК под футболками медийных клубов – скучно и неинтересно.

– Не твой уровень?

– Нет, я просто хочу против медийных играть, а не против профиков.

– А как проходит твоя диета?

– Я точно скинул 10-15 кг. Мой вес на сегодня — 105 кг. Ранее весил 120к, в идеале надо 90кг, – заявил Биг Смоук телеграм-каналу журналиста «СЭ» Терлецкого.