Давыдов сыграет против «Денег». Последний раз он выходил на поле в сентябре.

Нападающий «БроукБойз» Сергей Давыдов прокомментировал слова президента «Денег» Станоса перед 1/4 финала Winline Медиалиги.

– Вы своим кружочком подняли ажиотаж к матчу. Как относитесь к словам Станоса?

– Не знаю, как отношусь, посмотрим. Жду его, чтобы об этом пообщаться.

– Какой вообще настрой на этот матч?

– Настрой – побеждать. Только вперед и ни шагу назад!

– Когда на поле сможем вас увидеть?

– Я думаю, что сегодня уже выйду, – заявил Давыдов телеграм-каналу «VF – Влажный Футбол».

Последний раз Сергей Давыдов выходил на поле в составе «БроукБойз» в сентябре 2022 года в товарищеском матче с «Родиной Медиа», в котором получил травму.