Давыдов сыграет против «Денег». Последний раз он выходил на поле в сентябре.
Нападающий «БроукБойз» Сергей Давыдов прокомментировал слова президента «Денег» Станоса перед 1/4 финала Winline Медиалиги.
– Вы своим кружочком подняли ажиотаж к матчу. Как относитесь к словам Станоса?
– Не знаю, как отношусь, посмотрим. Жду его, чтобы об этом пообщаться.
– Какой вообще настрой на этот матч?
– Настрой – побеждать. Только вперед и ни шагу назад!
– Когда на поле сможем вас увидеть?
– Я думаю, что сегодня уже выйду, – заявил Давыдов телеграм-каналу «VF – Влажный Футбол».
Последний раз Сергей Давыдов выходил на поле в составе «БроукБойз» в сентябре 2022 года в товарищеском матче с «Родиной Медиа», в котором получил травму.
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