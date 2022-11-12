Володя XXL: «Я в церковь пошел, начал верить в Бога в последнее время»

Полузащитник «Броуков» Володя XXL рассказал о своем возвращении в команду.

– Чуваки, наконец-то меня взяли в европейскую лигу, правда, в Испанию. Прокоп в Болгарии, а я в Испании. Я смог на депрессии, на всем этом вывезти. Двери правда еще ##### закрыты. Нет, чуваки, я просто играю с Reality сегодня, и мы должны выиграть.

– Расскажи, как команда отнеслась [к твоему уходу].

– Слушай, все написали приятные слова, я был удивлен. Я когда вышел из беседы, вся команда: «Володя, давай возвращайся. Мы тебя ждем». Подбодрили меня. Сейчас вроде состояние смешанное, немного волнуюсь, если честно.

– Ты в основе сегодня?

– Да ### его знает. С Крапом создадим новый клуб ФК «Банка».

– Все думали, что ты себе уже новую команду ищешь.

– Нет такого. Я еще в «Броуках» ничего не показал, не забил гол.

– У тебя нет ощущения, что ты ошибся с выбором, только честно?

– Нет!

– Ты выложил кружочек, где милостыню даешь? Ты в церковь ходил?

– Да, я в церковь пошел, может быть, это поможет отвлечься от всего. Последнее время начал верить в Бога, но пугает то, что я пошел туда, только когда у меня проблемы какие-то начались. Надо это исправлять, – сказал Володя в интервью телеграм-каналу журналиста «СЭ» Терлецкого.

Сложные отношения Володи XXL с футболом: давление аудитории, эмоциональные проблемы, уход из «Броуков» и возвращение через 2 часа