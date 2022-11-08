Егоров и Райзен надеются, что Володя XXL продолжит играть за «Бруоков»

Райзен и Дмитрий Егоров сказали, что Володя XXL будет играть за .

Терлецкий: Полное ощущение, что Володи не будет в «Броуках».

Егоров: Будет, почему?

Райзен: Будет, в «Броуках», будет. Я думаю, он на эмоциях сказал. Я с ним поговорю, донесу свои мысли.

Просто это будут не мысли из разряда «Да, братишка, приходи, конечно».

Егоров: Просто каждую неделю это происходить не может. Ну нельзя так, когда ты каждую неделю не понимаешь, будет он в следующий раз или нет. Потому что у нас есть тренер. Тренеру абсолютно насрать на все эти медийные приколы.

Ему нужно, чтобы человек играл в футбол, тренировался всю дорогу. Ему насрать, что он не тренировался 4 дня, а потом вернулся к воскресенью и говорит: «Я хочу играть». С ### ли?