Егоров и Райзен надеются, что Володя XXL продолжит играть за «Бруоков»
Райзен и Дмитрий Егоров сказали, что Володя XXL будет играть за «БроукБойз».
Терлецкий: Полное ощущение, что Володи не будет в «Броуках».
Егоров: Будет, почему?
Райзен: Будет, в «Броуках», будет. Я думаю, он на эмоциях сказал. Я с ним поговорю, донесу свои мысли.
Просто это будут не мысли из разряда «Да, братишка, приходи, конечно».
Егоров: Просто каждую неделю это происходить не может. Ну нельзя так, когда ты каждую неделю не понимаешь, будет он в следующий раз или нет. Потому что у нас есть тренер. Тренеру абсолютно насрать на все эти медийные приколы.
Ему нужно, чтобы человек играл в футбол, тренировался всю дорогу. Ему насрать, что он не тренировался 4 дня, а потом вернулся к воскресенью и говорит: «Я хочу играть». С ### ли?
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