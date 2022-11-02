«Мы – не профики, не медийные. Мы просто вратари». Федос недоволен отсутствием статуса в Медиалиге

Вратарь «Амкала» Федор Маслов высказался об отсутствии у вратарей статусов в Winline Медиалиге.

«Слушайте, уважаемая МФЛ, а какого хера у вратарей команд нет никаких статусов? Мы – не профики, не нейтральные, не медийные. Мы просто вратари.

Да, я помню, что вратари – отдельная каста и все такое, но не понимаю логики. Почему не раздавать вратарям статусы на тех же условиях, что и полевым? В чем логика?

Просто я вот вроде бы медийный чувак, выхожу на поле иногда, а смысла в этом в плане лимита – ноль. Обидно же!» – написал Федос в своем телеграм-канале.