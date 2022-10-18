Егоров и Райзен сыграют челлендж с Текилой на 100 тысяч рублей

Основатель «Родины Медиа» Текила вместе с вратарем команды Максимом Швагиревым поучаствуют в челлендже против президентов «БроукБойз» Райзена и Егорова.

Дмитрий Егоров в своем телеграмм-канале бросил вызов Текиле на 100 тысяч рублей. Он предложил челлендж из 4-х заданий: 5 ударов из-за штрафной; 3 удара с наката; 3 завершения с фланга и 3 «бутерброда» (удар по мячу зажатому между двух других мячей – прим. Sports.ru). Вместе с Егоровым в челлендже будет участвовать Райзен.

«Играем на 100к!», – ответил Текила на предложение Егорова в своем телеграмм канале.

Челлендж состоится перед игрой 6-го тура Winline Медиалиги между и .

Матч пройдет 22 октября. Начало в 16:00 (мск).