Статистика Мостового-тренера: второе поражение подряд после двух уверенных побед

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Александра Мостового долго не звали работать тренером, но он дождался своего шанса.  

В начале августа бывший полузащитник сборной России возглавил Fight Nights – новичка Winline Медиалиги.  

Мостовой стартовал с двух уверенных побед подряд, однако в третьем матче его ждало поражение – от SD Family (1:2).

В четвертой игре «Наши Парни» победили Fight Nights (2:0) и нанесли Мостовому второе поражение в тренерской карьере.   

Статистика Мостового тренера: 

Матчей: 4 Побед: 2 Ничьих: 0 Поражений: 2 Разница мячей: 3:4 

Fight Nights – МФК «Рубин»– 1:0 

Fight Nights – «Эгриси»– 1:0 

Fight Nights – SD Family – 1:2 

Fight Nights – «Наши Парни» – 0:2 

Будем следить за развитием карьеры Мостового.

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