Статистика Мостового-тренера: второе поражение подряд после двух уверенных побед
Александра Мостового долго не звали работать тренером, но он дождался своего шанса.
В начале августа бывший полузащитник сборной России возглавил Fight Nights – новичка Winline Медиалиги.
Мостовой стартовал с двух уверенных побед подряд, однако в третьем матче его ждало поражение – от SD Family (1:2).
В четвертой игре «Наши Парни» победили Fight Nights (2:0) и нанесли Мостовому второе поражение в тренерской карьере.
Статистика Мостового тренера:
Матчей: 4 Побед: 2 Ничьих: 0 Поражений: 2 Разница мячей: 3:4
Fight Nights – МФК «Рубин»– 1:0
Fight Nights – «Эгриси»– 1:0
Fight Nights – SD Family – 1:2
Fight Nights – «Наши Парни» – 0:2
Будем следить за развитием карьеры Мостового.
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