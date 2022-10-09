Статистика Мостового-тренера: второе поражение подряд после двух уверенных побед

Александра Мостового долго не звали работать тренером, но он дождался своего шанса.

В начале августа бывший полузащитник сборной России возглавил Fight Nights – новичка Winline Медиалиги.

Мостовой стартовал с двух уверенных побед подряд, однако в третьем матче его ждало поражение – от (1:2).

В четвертой игре победили Fight Nights (2:0) и нанесли Мостовому второе поражение в тренерской карьере.

Статистика Мостового тренера:

Матчей: 4 Побед: 2 Ничьих: 0 Поражений: 2 Разница мячей: 3:4

– МФК – 1:0

Fight Nights – – 1:0

Fight Nights – SD Family – 1:2

Fight Nights – «Наши Парни» – 0:2

Будем следить за развитием карьеры Мостового.