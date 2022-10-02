Райзен – о хейте Кузнецова: «Он заточен на результат, ему на сентиментальность и комментарии насрать»

Владелец «БроукБойз» Райзен вступился за главного тренера 2Drots Дмитрия Кузнецова.

«Такие вокруг пуссички, я не могу. Руки прочь от Кузнецова, это реалии футбола, он взял МФЛ выстраивая такую политику. Вы себе даже не представляете, как сложно быть на его месте, рамки медийного футбола люди с таким футбольным бэкграундом никогда не поймут.

Он заточен на результат, ему на сентиментальность и комментарии насрать. Будь любой другой человек у руля 2D никакого бы золота и близко не было. Жека с Некитом все прекрасно понимают, у всего этого молодежного вайба есть минусы для большого спорта, в первую очередь с дисциплиной.

И вот мы и получаем гиперкомпенсацию, супер строгий тренер, который создает баланс в этой лодке. Не надо себя обманывать, результат сегодня превыше всего и если 2D заберут золото и в этом сезоне, все снова будут восхвалять Дмитрия Викторовича», – написал Райзен в своем телеграм-канале risenHAHA шport.

Хейт на Кузнецова обрушился после того, как он заменил вратаря 2D Шибаева после допущенной ошибки и жестко отчитал его на скамейке.

4-й вратарь 2Drots Алекс Шибаев вышел без разрешения, ошибся на выходе и был заменен. Сыграл около 10 минут