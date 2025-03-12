Кто едет на PGL Astana? Расскажет 1xBet

Грандиознейшее событие в истории казахстанского киберспорта пройдет в Астане. Столица Казахстана принимает масштабный турнир по Counter-Strike 2 – PGL Astana.

Сильнейшие команды планеты встретятся в “Барыс-Арене” и разыграют призовой фонд размером в 1 250 000 долларов! В понедельник 10 марта стал известен список приглашенных команд на PGL Astana . Им стали лучшие коллективы современного Counter-Strike: Team Spirit, NAVI, G2, Virtus.Pro, The Mongolz, Gamerlegion, Astralis, FURIA, BIG, Pain Gaming, MIBR и Eternal Fire. Ещё 4 коллектива получат свои места из отборных в своих регионах (Европа, Азия, Южная и Северная Америки).

В 2024 году было анонсировано 2 турнира PGL Astana — в мае 2025 и 2026 годов. 1xBet рады быть спонсорами столь важного для Казахстана события. На протяжении многих лет компания поддерживает киберспорт и PGL в частности.

«Мы очень давно следим за трендами киберспорта. Увеличение числа игроков из СНГ региона явно способствовало выбору нашей страны для проведения такого масштабного события. После долгих переговоров и просьб посмотреть инфраструктурные объекты Алматы и Астаны, выбор руководства PGL встал на всеми любимой “Барыс-Арене”. Мы рады стать частью правильного выбора Республики Казахстан как место проведения крупного турнира по Counter-Strike», – заявляет представитель компании 1xBet Kazakhstan.

Выбор Астаны в качестве города проведения турниров станет важной частью партнерства 1xBet с PGL . Ранее 1xBet уже выступали спонсорами крупнейших для Казахстана киберспортивных событий: Чемпионаты РК по киберспорту, Qyzmet Cup среди государственных служащих, а также множественные трансляции финалов турниров.

«В течение двух лет ожидается праздник Counter-Strike в нашей столице. Все взоры киберспортивного сообщества будут прикованы к PGL Astana. Со своей стороны 1xBet подготовит собственные дополнительные активности, чтобы усилить приятное впечатление о турнире у всех жителей и гостей столицы», – говорит представитель казахстанского филиала 1xBet.

Турнир пройдет в онлайн и оффлайн форматах. Основная часть турнира пройдет на территории “Барыс-Арены” с 16 по 18 мая.