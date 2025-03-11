Реклама
0

Кому достанутся первые путевки в четвертьфинал Лиги чемпионов? Аналитика Olimpbet на ответные матчи 1/8-й турнира

Лига чемпионов. «Ливерпуль» (Англия) – ПСЖ (Франция). 12 марта, 01:00 (время Астаны)

Коллектив Арне Слота – один из главных претендентов на победу в ЛЧ-2024/25. И эксперты Olimpbet считают шансы мерсисайдцев пройти дальше намного более реальными, чем у французов.

«Ливерпуль» сделал серьезный шаг навстречу четвертьфиналу, одолев ПСЖ в гостях со счетом 1:0. Однако «красным» откровенно подфартило во встрече недельной давности. Футболисты «Сен-Жермен» имели подавляющее территориальное и игровое превосходство на протяжении всего матча, создали с десяток верных голевых моментов, однако пробить «стену» Алисона Бекера так и не сумели.

Несмотря на серьезное преимущество парижан, «Ливерпуль» добыл победу, нанеся всего один удар в створ. Автором гола стал игрок, едва появившийся на поле. Незадолго до финального свистка Харви Эллиотт заменил Мохаммеда Салаха и результативно завершил стремительную контратаку «красных». Парижанам, конечно, было невероятно обидно, однако, как говорится, везет сильнейшим.

Впрочем, заранее хоронить перспективы коллектива Луиса Энрике на продолжение борьбы в Лиге чемпионов не стоит. В распоряжении ПСЖ есть целый матч, чтобы обосновать свои претензии на выход в четвертьфинал. Пусть этот матч и состоится на «Энфилде», где «Ливерпуль» не допустил еще ни одной осечки в текущем розыгрыше ЛЧ. К слову, оба раза оттуда ни с чем уезжал и «Пари Сен-Жермен» – два поражения в двух проведенных встречах за всю историю противостояния этих соперников.

Однако прямо сейчас мерсисайдцы не производят впечатление команды, наводящей страх на соперников. Они не выглядят неуязвимыми, как месяц-два назад. Причем это наглядно продемонстрировала не только первая дуэль с ПСЖ, но и недавний домашний матч в английской Премьер-лиге.

Безоговорочный лидер АПЛ не без труда справился с безнадежным обитателем турнирного дна «Саутгемптоном». «Святым» удалось даже выиграть первый тайм на «Энфилде», а чашу весом на свою сторону «скаузеры» склонили только после перерыва (3:1), при этом два гола забив с пенальти.

И все же аналитики Olimpbet видят в «Ливерпуле» явного фаворита ответного сражения с ПСЖ. И сходятся во мнении, что хозяева смогут отличиться не менее двух раз, а задачу по завоеванию путевки в следующий раунд плей-офф ЛЧ-2024/25 «красные» решат в основное время матча.

«Барселона» (Испания) – «Бенфика» (Португалия). 11 марта, 22:45

«Блауграна» – главный претендент на завоевание трофея по итогам первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов. Каталонцы набрали отличную форму, они не проигрывают во всех турнирах уже 16 матчей подряд, при этом в 13 из них «Барса» побеждала.

Между тем, сценарий игры в Лиссабоне был во много схож с парижским. Конечно, у «Бенфики» не было такого подавляющего преимущества над «Барселоной», как у ПСЖ над «Ливерпулем». Но хозяева после удаления центрального защитника каталонцев Пау Кубарси две трети матча имели численный перевес и доминировали. Однако совершили грубейшую ошибку в обороне и пропустили роковой гол от Рафиньи в середине второго тайма.

Ликвидировать этот дефицит команде Бруну Лаже будет невероятно трудно. Особенно с учетом статистики, свидетельствующей, что на выезде «Бенфика» прежде никогда не побеждала «Барсу», в четырех барселонских встречах забив всего однажды.

Но вот что интересно: в двух последних домашних матчах с «орлами» «сине-гранатовые» сами не смогли забить. А перевес всего в один гол, добытый ими в Лиссабоне, это еще отнюдь не гарантия путевки в четвертьфинал. Тем более, главный тренер каталонцев Ханс-Дитер Флик не сможет рассчитывать на дисквалифицированного Кубарси.

А тут еще и «Барселону» подстерегло несчастье – в субботу скоропостижно скончался клубный врач Карлес Миньярро Гарсия, из-за чего в спешном порядке был отменен матч Ла Лиги против «Осасуны». Понятное дело, на фоне такого печального известия футболисты «блауграны» находятся не в самом лучшем психоэмоциональном состоянии.

Тем не менее аналитики Olimpbet почти безоговорочно верят в победу хозяев. Причем склоняются к тому, что «Барса» будет иметь солидное преимущество не только по забитым мячам, но и по угловым. «Бенфика» же – явный фаворит по предполагаемым желтым карточкам.

Опубликовал: r.strukov@sports.ru
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости спорта Казахстана в любимой соцсети
Главные новости
Казахстан из-за паводков перенес проведение Игр будущего с 2025-го на 2026 год
226 апреля 2024, 20:55
Шавкат Рахмонов о дебюте Алмахана в UFC: «Показал казахский характер, сильный пацан»
4 марта 2024, 17:33
Морозов о поражении Алмахана в бою с Нурмагомедовым: «Теперь Бекзату нужно сделать выводы»
14 марта 2024, 14:16
Махмуд Сабырхан о победе в отборе на Олимпиаду: «Соперник оказался непростым»
4 марта 2024, 14:07
Жумагулов о бое Нурмагомедов – Алмахан: «Уровни у соперников были разные»
4 марта 2024, 13:33
Гаджиев: «Алмахан прыгнул выше головы, навязав Умару Нурмагомедову бой»
4 марта 2024, 09:53
Исмагулов о бое с Вартаняном: «Я должен обуздать свой страх»
3 марта 2024, 13:25
Жумагулов о бое Максум – Джонсон: «Угловые в команде Азата несли полный бред»
3 марта 2024, 09:51
Алджамейн Стерлинг о бое Нурмагомедов – Алмахан: «Умар хорошенько его поджарил»
3 марта 2024, 09:37
Умар Нурмагомедов: «Думал, что финиширую этого парня, но он слишком силен»
3 марта 2024, 09:29
Ко всем новостям
Последние новости
«Ливерпуль» – «ПСЖ»: игроки BETCITY ждут равный матч в плей-офф Лиги чемпионов
сегодня, 08:05Реклама
Расклады на битву «Манчестер Юнайтед» с «Арсеналом», а также «Ювентуса» с «Аталантой» – в аналитике Olimpbet
9 марта, 14:33Реклама
«Ман Юнайтед» – «Арсенал»: игроки BETCITY уверены в победе лондонцев
9 марта, 12:40Реклама
Перейра – Анкалаев: игроки BETCITY оценили шансы россиянина стать чемпионом UFC
8 марта, 15:38Реклама
Аналитика Olimpbet на главные матчи тура в АПЛ: «Ноттингем» – «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» – «Саутгемптон»
8 марта, 11:20Реклама
Ставка Без Риска От 1XBET на матч «Ливерпуль» – «ПСЖ»
7 марта, 11:45Реклама
Какую атмосферу ждать на трибунах в матче между сборными Казахстана и Албании 7 марта? Рассуждение Olimpbet
6 марта, 08:25Реклама
Акция «1xPunch» к UFC 313 1xPunch от 1XBET
6 марта, 07:55Реклама
BETCITY назвал фаворита первого матча «Бавария» – «Байер» в 1/8 финала ЛЧ
5 марта, 14:08Реклама
Какой футбол ждут Olimpbet в матчах Лиги чемпионов: ПСЖ – «Ливерпуль» и «Бавария» – «Байер»?
5 марта, 13:07Реклама