Кому достанутся первые путевки в четвертьфинал Лиги чемпионов? Аналитика Olimpbet на ответные матчи 1/8-й турнира

Лига чемпионов. «Ливерпуль» (Англия) – ПСЖ (Франция). 12 марта, 01:00 (время Астаны)

Коллектив Арне Слота – один из главных претендентов на победу в ЛЧ-2024/25. И эксперты Olimpbet считают шансы мерсисайдцев пройти дальше намного более реальными, чем у французов.

«Ливерпуль» сделал серьезный шаг навстречу четвертьфиналу, одолев ПСЖ в гостях со счетом 1:0. Однако «красным» откровенно подфартило во встрече недельной давности. Футболисты «Сен-Жермен» имели подавляющее территориальное и игровое превосходство на протяжении всего матча, создали с десяток верных голевых моментов, однако пробить «стену» Алисона Бекера так и не сумели.

Несмотря на серьезное преимущество парижан, «Ливерпуль» добыл победу, нанеся всего один удар в створ. Автором гола стал игрок, едва появившийся на поле. Незадолго до финального свистка Харви Эллиотт заменил Мохаммеда Салаха и результативно завершил стремительную контратаку «красных». Парижанам, конечно, было невероятно обидно, однако, как говорится, везет сильнейшим.

Впрочем, заранее хоронить перспективы коллектива Луиса Энрике на продолжение борьбы в Лиге чемпионов не стоит. В распоряжении ПСЖ есть целый матч, чтобы обосновать свои претензии на выход в четвертьфинал. Пусть этот матч и состоится на «Энфилде», где «Ливерпуль» не допустил еще ни одной осечки в текущем розыгрыше ЛЧ. К слову, оба раза оттуда ни с чем уезжал и «Пари Сен-Жермен» – два поражения в двух проведенных встречах за всю историю противостояния этих соперников.

Однако прямо сейчас мерсисайдцы не производят впечатление команды, наводящей страх на соперников. Они не выглядят неуязвимыми, как месяц-два назад. Причем это наглядно продемонстрировала не только первая дуэль с ПСЖ, но и недавний домашний матч в английской Премьер-лиге.

Безоговорочный лидер АПЛ не без труда справился с безнадежным обитателем турнирного дна «Саутгемптоном». «Святым» удалось даже выиграть первый тайм на «Энфилде», а чашу весом на свою сторону «скаузеры» склонили только после перерыва (3:1), при этом два гола забив с пенальти.

И все же аналитики Olimpbet видят в «Ливерпуле» явного фаворита ответного сражения с ПСЖ. И сходятся во мнении, что хозяева смогут отличиться не менее двух раз, а задачу по завоеванию путевки в следующий раунд плей-офф ЛЧ-2024/25 «красные» решат в основное время матча.

«Барселона» (Испания) – «Бенфика» (Португалия). 11 марта, 22:45

«Блауграна» – главный претендент на завоевание трофея по итогам первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов. Каталонцы набрали отличную форму, они не проигрывают во всех турнирах уже 16 матчей подряд, при этом в 13 из них «Барса» побеждала.

Между тем, сценарий игры в Лиссабоне был во много схож с парижским. Конечно, у «Бенфики» не было такого подавляющего преимущества над «Барселоной», как у ПСЖ над «Ливерпулем». Но хозяева после удаления центрального защитника каталонцев Пау Кубарси две трети матча имели численный перевес и доминировали. Однако совершили грубейшую ошибку в обороне и пропустили роковой гол от Рафиньи в середине второго тайма.

Ликвидировать этот дефицит команде Бруну Лаже будет невероятно трудно. Особенно с учетом статистики, свидетельствующей, что на выезде «Бенфика» прежде никогда не побеждала «Барсу», в четырех барселонских встречах забив всего однажды.

Но вот что интересно: в двух последних домашних матчах с «орлами» «сине-гранатовые» сами не смогли забить. А перевес всего в один гол, добытый ими в Лиссабоне, это еще отнюдь не гарантия путевки в четвертьфинал. Тем более, главный тренер каталонцев Ханс-Дитер Флик не сможет рассчитывать на дисквалифицированного Кубарси.

А тут еще и «Барселону» подстерегло несчастье – в субботу скоропостижно скончался клубный врач Карлес Миньярро Гарсия, из-за чего в спешном порядке был отменен матч Ла Лиги против «Осасуны». Понятное дело, на фоне такого печального известия футболисты «блауграны» находятся не в самом лучшем психоэмоциональном состоянии.

Тем не менее аналитики Olimpbet почти безоговорочно верят в победу хозяев. Причем склоняются к тому, что «Барса» будет иметь солидное преимущество не только по забитым мячам, но и по угловым. «Бенфика» же – явный фаворит по предполагаемым желтым карточкам.