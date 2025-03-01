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Капе – Алмабаев: бетторы BETCITY назвали фаворита главного боя UFC Fight Night 253

В ночь на 2 марта в главном поединке турнира UFC Fight Night 253 в Лас-Вегасе казахстанский боец наилегчайшего веса Асу Алмабаев встретится с португальцем Манелем Капе.

Капе – шестой номер в рейтинге дивизиона. На счету уроженца Анголы 20 побед и 7 поражений за карьеру в ММА. В UFC он выиграл пять поединков при трех поражениях.

Алмабаев находится на восьмой строчке наилегчайшего веса. 31-летний боец выиграл все четыре поединка в UFC. Всего за карьеру у него 21 победа и 2 поражения.

Аналитики BETCITY считают фаворитом боя Капэ. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.50, вероятность успеха Алмабаева оценивается в 2.70.

Эксперты не ждут быстрого завершения боя. На тотал раундов меньше 2.5 дают 3.00, на ТБ 2.5 предлагают 1.36.

На досрочную победу одного из бойцов можно поставить за 1.86, на победу кого-либо из соперников по очкам дают 1.88.

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Опубликовал: r.strukov@sports.ru
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