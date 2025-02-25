БЕТСИТИ Fight Nights Boxing пройдет в Павлодаре 27 февраля
Турнир состоится в ледовом дворце «Астана».
В главном бою вечера встретятся титулованные бойцы, действующие чемпионы БЕТСИТИ Fight Nights, которые дебютируют в профессиональном боксе: Фаниль Рафиков, уроженец Павлодара, и Ахмед Алиев.
В соглавном бою сойдутся суперзвезда казахстанского ММА Жалгас Жумагулов и экс-боец UFC Джастин Скоггинс. Всего зрителей ожидает 9 захватывающих поединков.
Старт турнира БЕТСИТИ Fight Nights Boxing — в 18:00 по местному времени.
Опубликовал: r.strukov@sports.ru
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