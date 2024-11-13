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«Барыс» ожидает очередное поражение?

Этот игровой день в КХЛ пройдет под знаком Восточной конференции, где борьбу за выживание продолжает вести клуб из Астаны.

«Нефтехимик» (Нижнекамск) – «Барыс» (Астана). 13 ноября, 21:00 (время Астаны)

Эти команды, соперники по Восточной конференции, играют в Нижнекамске спаренные матчи. Два дня назад удача была на стороне хозяев льда. В этот раз велика вероятность, что «Нефтехимик» продлит проигрышную серию «Барыса», считают эксперты Olimpbet.

Обе команды уже успели хорошо изучить друг друга. С начала сезона они сойдутся на льду в четвертый раз. В трех предыдущих встречах дважды побеждали представители Нижнекамска – в овертайме и основное время, и один раз астанчане выиграли по буллитам.

Два первых матча команды играли очень плотно, имея разрыв всего в одну шайбу. Но в прошлой игре казахстанцы были разгромлены со счетом 4:1. «Нефтехимик» таким образом прервал пятиматчевую серию поражений. Из лазарета вернулись Жан-Себастьен Ди и Владимир Брюквин, которые значительно усилили линию атаки. Эти игроки должны помочь команде, которая идет на Востоке седьмой, укрепить позиции.

Хоккеистам «Барыса» после так называемой революции, конечно же, кардинально изменить ничего не удалось. Главное достижение клуба на сегодняшний день – это то, что он смог приподняться на одну строчку с самого дна таблицы.

При этом он обходит хабаровский «Амур» лишь на одно очко. Иногда подопечные Галыма Мамбеталиева выдают победные матчи, которыми разбавляют длительные поражения. Так, десять дней назад в Астане по буллитам они обыграли «Нефтехимик». Но затем допустили три проигрыша, в том числе от нижнекамского клуба.

У «Барыса» не худшая оборона в Лиге, но команда все равно много пропускает. Учитывая, что атака у «Нефтехимика» обострилась, аналитики Olimpbet считают в этом матче наиболее вероятным поражение гостей с разницей в три гола и более.

«Металлург» (Магнитогорск) – «Трактор» (Челябинск). 13 ноября, 19:00

ХК «Трактор», лидер Восточной конференции, проводит гостевую серию, в которой теряет очки. Матч против такого грозного соперника, как «Магнитка», тоже обернется для команды потерей очков, считают аналитики Olimpbet.

«Металлург» перед возвращением на свой лед провел удачный выезд, в котором выиграл три матча из четырех. Сейчас команда испытывает небольшие проблемы с реализацией, но в целом действует все так же агрессивно, умело навязывая свою игру. Подопечные Андрея Разина бьются за место в тройке на Западе, от которой их отделяет три строчки и всего два очка.

«Трактор», лидер Западной конференции, стал сбавлять обороты, чередуя победы с поражениями. Команда играет нестабильно, из-за чего до сих пор не смогла сместить «Локомотив» с первой строчки турнирной таблицы.

Два последних матча с «Амуром» и «Адмиралом» челябинцы выиграли с одинаковым счетом 4:3. То есть с разницей всего в одну шайбу, пропустив тоже немало.

Аналитики Olimpbet считают: по своей физической форме и самоотдаче игроки «Магнитки» выглядят более предпочтительно, но забить удастся не только им, но и соперникам.

Источник: Olimpbet Arena

Опубликовано: Александр Алферьев
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