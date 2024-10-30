Реклама
0

Сражение грандов АПЛ в Кубке лиги: аналитика Olimpbet

В ночь с 30 на 31 октября пройдут восемь встреч в рамках 1/8-й финала розыгрыша Кубка английской лиги. Наибольший интерес вызывают противостояния клубов Премьер-лиги. «Тоттенхэм» сыграет с «Манчестер Сити», а «Ньюкасл» – с «Челси».

«Тоттенхэм» – «Манчестер Сити». 31 октября, 01:15 (время Астаны)

Посреди недели 16 английским клубам, пробившимся в четвертый раунд Кубка лиги, предстоит провести матчи 1/8-й финала.

«Тоттенхэм» и «Манчестер Сити», несомненно, составили самую забойную пару на этой стадии. Эксперты Olimpbet, конечно же, полагают, что у «горожан» больше шансов на благоприятный исход. Однако не видят в них безоговорочных фаворитов.

Да, на минувших выходных действующий чемпион страны вышел в единоличные лидеры нового сезона АПЛ. Тогда как «шпоры» потерпели второе поражение в трех матчах и опустились на восьмую строчку, отставая от первого места уже на десять очков.

Но не стоит забывать, что манкунианцам предстоит сыграть в Лондоне, где они имеют не самую лучшую статистику в споре с «Хотспур». Если взять семь последних матчей, состоявшихся в британской столице, то при пяти поражениях «Ман Сити» победил всего дважды.

А единственная их очная дуэль в рамках Кубка лиги завершилась в пользу «Тоттенхэма» со счетом 3:1. Правда это более 20 лет назад, но так же в 1/8-й финала.

Гораздо серьезнее статистики на результат предстоящей встречи может повлиять выбор исполнителей «Манчестер Сити». Кого выпустит Пеп Гвардиола на поле, даст ли кому-то из лидеров возможность отдохнуть? К примеру, в предыдущем матче Кубка лиги с «Уотфордом» играл полурезервный состав. Чего ждать от испанского тренера на этот раз?

Как бы то ни было, аналитики Olimpbet верят, что при любой комплектации команды гости наверняка сумеют забить. А общими усилиями противники порадуют болельщиков результативностью и пробьют «верх».

«Ньюкасл» – «Челси». 31 октября, 00:45

Всего несколько дней назад «сороки» с «аристократами» сражались между собой в рамках девятого тура Премьер-лиги. Та бойня с девятью желтыми карточками, состоявшаяся в Лондоне, завершилась труднейшей победой «Челси» со счетом 2:1.

Но в кубковом турнире «черно-белые» примут «синих» на своей территории. В Olimpbet сходятся во мнении, что этот фактор практически уравнивает шансы команд на выход в следующую стадию турнира, отдавая при этом совсем незначительное предпочтение хозяевам.

«Ньюкасл» действительно довольно удачно играет с «Челси» в родных стенах. Из десяти предыдущих матчей на арене «Сент-Джеймс Парк» ее хозяева выиграли в шести случаях, трижды уступив и один раз поделив очки с соперниками.

А последний визит столичных футболистов в Ньюкасл-апон-Тайн, состоявшийся в ноябре прошлого года, завершился их разгромом со счетом 4:1 и удалением защитника Марко Кукурельи.

Сейчас же аналитики Olimpbet слабо верят в подобную голевую феерию, хотя и полагают, что забить с большой долей вероятности удастся обоим соперникам.

Источник: Olimpbet Arena

Опубликовано: Александр Алферьев
Рекомендуем
Читайте новости спорта Казахстана в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Казахстан из-за паводков перенес проведение Игр будущего с 2025-го на 2026 год
226 апреля, 20:55
Шавкат Рахмонов о дебюте Алмахана в UFC: «Показал казахский характер, сильный пацан»
4 марта, 17:33
Морозов о поражении Алмахана в бою с Нурмагомедовым: «Теперь Бекзату нужно сделать выводы»
14 марта, 14:16
Махмуд Сабырхан о победе в отборе на Олимпиаду: «Соперник оказался непростым»
4 марта, 14:07
Жумагулов о бое Нурмагомедов – Алмахан: «Уровни у соперников были разные»
4 марта, 13:33
Гаджиев: «Алмахан прыгнул выше головы, навязав Умару Нурмагомедову бой»
4 марта, 09:53
Исмагулов о бое с Вартаняном: «Я должен обуздать свой страх»
3 марта, 13:25
Жумагулов о бое Максум – Джонсон: «Угловые в команде Азата несли полный бред»
3 марта, 09:51
Алджамейн Стерлинг о бое Нурмагомедов – Алмахан: «Умар хорошенько его поджарил»
3 марта, 09:37
Умар Нурмагомедов: «Думал, что финиширую этого парня, но он слишком силен»
3 марта, 09:29
Ко всем новостям
Последние новости
Лучшая атака против лучшей защиты: аналитика Olimpbet на битву лидеров
сегодня, 11:33Реклама
Непростой матч для Бублика в Париже: расклады от Olimpbet
сегодня, 09:30Реклама
Blast: World Final. Что мы знаем о киберспорте?
сегодня, 07:51Реклама
Алькарас возьмет реванш у Синнера? Испанец начинает борьбу в Париже
вчера, 13:28Реклама
«Барысу» прогнозируют рекордную в этом сезоне победную серию
вчера, 12:25Реклама
Что творится в Казахстане?
28 октября, 15:22Реклама
Как Бублик стартует на «тысячнике» в Париже? Расклады от Olimpbet
28 октября, 13:29Реклама
СТАВКА БЕЗ РИСКА ОТ 1XBET
27 октября, 13:09Реклама
Дерби Италии и битва грандов АПЛ
27 октября, 11:26Реклама
Новый формат: аналитика и эзотерика на YouTube!
27 октября, 07:06Реклама