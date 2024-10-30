Сражение грандов АПЛ в Кубке лиги: аналитика Olimpbet

В ночь с 30 на 31 октября пройдут восемь встреч в рамках 1/8-й финала розыгрыша Кубка английской лиги. Наибольший интерес вызывают противостояния клубов Премьер-лиги. «Тоттенхэм» сыграет с «Манчестер Сити», а «Ньюкасл» – с «Челси».

«Тоттенхэм» – «Манчестер Сити». 31 октября, 01:15 (время Астаны)

Посреди недели 16 английским клубам, пробившимся в четвертый раунд Кубка лиги, предстоит провести матчи 1/8-й финала.

«Тоттенхэм» и «Манчестер Сити», несомненно, составили самую забойную пару на этой стадии. Эксперты Olimpbet , конечно же, полагают, что у «горожан» больше шансов на благоприятный исход. Однако не видят в них безоговорочных фаворитов.

Да, на минувших выходных действующий чемпион страны вышел в единоличные лидеры нового сезона АПЛ. Тогда как «шпоры» потерпели второе поражение в трех матчах и опустились на восьмую строчку, отставая от первого места уже на десять очков.

Но не стоит забывать, что манкунианцам предстоит сыграть в Лондоне, где они имеют не самую лучшую статистику в споре с «Хотспур». Если взять семь последних матчей, состоявшихся в британской столице, то при пяти поражениях «Ман Сити» победил всего дважды.

А единственная их очная дуэль в рамках Кубка лиги завершилась в пользу «Тоттенхэма» со счетом 3:1. Правда это более 20 лет назад, но так же в 1/8-й финала.

Гораздо серьезнее статистики на результат предстоящей встречи может повлиять выбор исполнителей «Манчестер Сити». Кого выпустит Пеп Гвардиола на поле, даст ли кому-то из лидеров возможность отдохнуть? К примеру, в предыдущем матче Кубка лиги с «Уотфордом» играл полурезервный состав. Чего ждать от испанского тренера на этот раз?

Как бы то ни было, аналитики Olimpbet верят, что при любой комплектации команды гости наверняка сумеют забить. А общими усилиями противники порадуют болельщиков результативностью и пробьют «верх».

«Ньюкасл» – «Челси». 31 октября, 00:45

Всего несколько дней назад «сороки» с «аристократами» сражались между собой в рамках девятого тура Премьер-лиги. Та бойня с девятью желтыми карточками, состоявшаяся в Лондоне, завершилась труднейшей победой «Челси» со счетом 2:1.

Но в кубковом турнире «черно-белые» примут «синих» на своей территории. В Olimpbet сходятся во мнении, что этот фактор практически уравнивает шансы команд на выход в следующую стадию турнира, отдавая при этом совсем незначительное предпочтение хозяевам.

«Ньюкасл» действительно довольно удачно играет с «Челси» в родных стенах. Из десяти предыдущих матчей на арене «Сент-Джеймс Парк» ее хозяева выиграли в шести случаях, трижды уступив и один раз поделив очки с соперниками.

А последний визит столичных футболистов в Ньюкасл-апон-Тайн, состоявшийся в ноябре прошлого года, завершился их разгромом со счетом 4:1 и удалением защитника Марко Кукурельи.

Сейчас же аналитики Olimpbet слабо верят в подобную голевую феерию, хотя и полагают, что забить с большой долей вероятности удастся обоим соперникам.

Источник: Olimpbet Arena