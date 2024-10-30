Непростой матч для Бублика в Париже: расклады от Olimpbet

Александр Бублик и Хольгер Руне дважды в карьере встречались на кортах, имея счет в личных противостояниях 1:1. Кто же выйдет вперед на этот раз?

Александр Бублик (Казахстан) – Хольгер Руне (Дания). 30 октября, 17:40 (время Астаны)

Интересная игра с участием первой ракетки Казахстана ожидает сегодня любителей тенниса. Матчи Александра Бублика и Хольгера Руне всегда проходят в упорной борьбе. Но эксперты Olimpbet склоняются к тому, что на этот раз шансов больше у датчанина.

Изначально Бублику, занимающему 33-е место в рейтинге АТР, на «Мастерсе» в Париже не очень повезло с сеткой. Сильнейший теннисист Казахстана уже в 1/8-й мог встретиться с первой ракеткой мира Янником Синнером. Но итальянец, который прибыл в столицу Франции заранее, чтобы хорошо подготовиться и взять титул, неожиданно снялся, сославшись на вирус. Теперь встречи с представителями топ-5 удастся избежать до полуфинала. Но сначала надо пройти датчанина, который является топ-13.

В первом круге Бублик без особых проблем обыграл менее рейтингового итальянца Фабио Фоньини в двух сетах с одинаковым счетом 7:5. Но в последнее время дела казахстанца идут неважно – еще в марте он был 20-й ракеткой мира, но скатился и должен регулярно выигрывать, чтобы к концу года восстановить хотя бы несколько позиций.

Казахстанец способен доставить любому проблемы на корте, когда он в хорошей кондиции и, что немаловажно, в настрое. У него мощная подача, которая на приеме может выбить любого соперника, классные укороченные удары и агрессивный стиль.

Эти навыки помогли выбить Фоньини на старте, но могут не пройти с сильнейшим теннисистом Дании. 21-летний Руне в первой игре в Париже выбил топ-38 Маттео Арнальди (6:4, 6:4). На предыдущем индорном турнире в швейцарском Базеле он дошел до полуфинала. Датчанин хорошо использует и форхенд, и бэкхенд, а также четко играет на задней линии.

Аналитики Olimpbet прогнозируют, что Бублик и Руне проведут затяжной матч, в котором будет сыграно более 22,5 гейма.

Алекс Де Минаур (Австралия) – Миомир Кецманович (Сербия). 30 октября, 19:30

В этой паре потенциальных соперников Александра Бублика по турнирной сетке есть однозначный фаворит. Это десятая ракетка мира Алекс Де Минаур, считают эксперты Olimpbet .

В этом сезоне австралийский теннисист мог быть гораздо выше в рейтинге АТР. Но летом из-за травмы бедра ему пришлось сняться с четвертьфинала Уимблдона и не играть до осени.

Вернулся 25-летний теннисист на хардовые турниры, на индоре проводит уже третьи соревнования. И недавно в Вене дошел до полуфинала. В Париже Алекс стартовал с победы над аргентинцем Мариано Навоне (7:5, 6:1). Его основное преимущество перед соперниками в его высокой скорости и умении проводить неожиданные контратаки.

25-летний Кецманович тоже любит контратаковать, предпочитая играть от обороны. Он занимает 55 место в рейтинге АТР и в первом круге выбил топ-26 Себастьяна Баеса в трех партиях (6:4, 6:7 (6:8), 7:5).

Серб редко допускает невынужденные ошибки и способен доставить проблем и десятой ракетке мира, но вот перебегать Де Минаура ему удастся навряд ли. По мнению аналитиков Olimpbet , в третий круг выйдет представитель Австралии, который выиграет матч со счетом 2:0.