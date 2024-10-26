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Извечное противостояние «Реала» с «Барселоной» – в аналитике Olimpbet

26 октября все внимание любителей футбола будет приковано к центральному матчу 11-го тура в Ла Лиге между двумя испанскими грандами. А в Серии А «Болонья» примет «Милан».

Ла Лига. «Реал Мадрид» – «Барселона». 27 октября, 00:00 (время Астаны)

Сражение «Реала» и «Барселоны» – столкновение двух культур, бесконечный спор, выходящий далеко за рамки футбола, который ведется уже более 120 лет.

Несмотря на то, что в коллекции «галактикос» завоеванных трофеев прилично больше, чем у «блауграны», в очном противостоянии, насчитывающем почти три сотни матчей, перевес на стороне каталонцев.

Правда, если смотреть десять последних дуэлей, то здесь наблюдается полнейшее равенство – по пять побед каждого из соперников. Однако в ближайшей встрече, по мнению экспертов Olimpbet, значительно больше шансов на благоприятный исход имеет столичная команда.

Это притом, что «Барса» единолично лидирует в Примере по итогам десяти туров, а идущий вторым «Реал» отстает от нее на три очка.

Но «сливочные» будут играть на своем поле, где им обеспечена сумасшедшая поддержка родных зрителей. Она им очень помогла в недавнем матче Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией», в котором «Реал» к перерыву уступал два мяча, а в итоге добился крупной победы со счетом 5:2.

К слову, у хозяев предстоящей битвы в распоряжении на целые сутки больше для восстановления сил после еврокубковых баталий, что тоже немаловажно.

К сожалению, главные тренеры обеих команд не смогут выставить на «эль-класико» оптимальные составы – и у «Реала», и у «Барсы» немало травмированных. Однако поклонников «сине-гранатовых», несомненно, порадует выздоровление Дани Ольмо, который, скорее всего, сможет принять участие в игре.

Определять фаворита в противостоянии двух испанских грандов – дело неблагодарное. Хотя можно сделать предположение, что наименее вероятным исходом сражения в Мадриде будет ничья, она на «Сантьяго Бернабеу» не фиксировалась более десяти лет. Вот и аналитики Olimpbet склоняются к тому, что дележа очков в «эль-класико» не будет.

Серия А. «Болонья» – «Милан». 26 октября, 21:00

Минувший сезон стал для «Болоньи» самым удачным за последние полвека. Но у каждого успеха есть обратная сторона медали. Вот и «борзым» пришлось расплачиваться за выход в Лигу чемпионов потерей главного тренера и борьбой на несколько фронтов.

В домашней встрече с «Миланом» эксперты Olimpbet считают явным фаворитом приезжую команду.

«Красно-синие» тяжело привыкают к новому графику с играми два раза в неделю. Команда Винченцо Итальяно, который сменил у руля болонцев ушедшего на повышение в «Ювентус» Тьяго Мотту, пока очень редко выигрывает.

В восьми проведенных турах Серии А «Болонья» одержала лишь одну победу. Впрочем, и проиграли «борзые» также всего однажды, а шесть ничейных результатов позволяют им находиться в середине таблицы.

«Россонери» же после не самого удачного старта сезона постепенно выправили ситуацию и уже вплотную подобрались к лидирующей тройке. Да и к параллельному участию в еврокубках им приспосабливаться не надо, у них богатейший опыт выступления на международной арене.

К слову, на этой неделе «Милан» в Лиге чемпионов уверенно разобрался с бельгийским «Брюгге» (3:1), тогда как «Болонья» всухую проиграла английской «Астон Вилле» со счетом 0:2.

Аналитики Olimpbet сходятся во мнении, что отличиться голами на арене «Ренато Далль’Ара» смогут обе команды. А наиболее вероятный автор забитого мяча – испанский форвард «Милана» Альваро Мората.

Источник: Olimpbet Arena

Опубликовано: Александр Алферьев
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