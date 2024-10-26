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Ближе к трону? «Борз» снова настроен побить легенду MMA

Турнир UFC 308 в Абу-Даби привлекает вниманием несколькими интересными схватками. В Olimpbet дали аналитику на соглавный бой вечера: выносливый Уиттакер против непобежденного Чимаева.

Этот поединок может приблизить Хамзата Чимаева к тому, что фанаты прочили ему еще три года назад – бою за пояс. Он считается одним из сильнейших бойцов, но его продвижению вверх мешает низкая активность. Бой Борза с Уиттакером должен был пройти еще в июне, но тогда у него возникли серьезные проблемы с иммунитетом.

Хамзат – невероятно мастеровитый борец. Он умел доминировать в партере даже над Камару Усманом, который считался лучшим грэпплером после Хабиба Нурмагомедова. Не стоит забывать и про его пушечные удары. Техника Чимаева оставляет желать лучшего, но мощь действительно поражает.

Тактика Хамзата проста – с первых секунд пытаться перевести бой в партер, чтобы выйти на сабмишн. Но энергозатратный стиль сказывается на выносливости – спортсмен выдыхается в поздних раундах и становится куда менее опасным.

А вот Роберт Уиттакер хорошо себя чувствует на длинной дистанции – опыт пятираундовых боев дает о себе знать. Австралиец уже почти 5 лет является топом среднего веса. Его смело можно назвать самым техничным ударником категории, но в борьбе он способен только на хорошую оборону. Чего будет явно недостаточно против ультимативного стиля Чимаева.

Кстати, у Хамзата есть шанс даже в стойке – год назад Дрикус Дю Плесси показал, что Роберта можно вырубить при удачном попадании. Вот и эксперты Olimpbet не верят в успех австралийца.

Одно можно сказать точно: этот и другие бои основного карда UFC 308 достойны того, чтобы смотреть их в особой атмосфере на большом экране.

У алматинцев будет такая возможность: в субботу в Bla Bla Bar с 17:00 стартует большой ивент с прямой трансляцией турнира. Гостей ждут не только непередаваемые эмоции от совместного просмотра, но и велком-дринк, специальное меню и розыгрыш призов.

Источник: Olimpbet Arena

Опубликовано: Александр Алферьев
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