Синнер vs Алькарас: сильнейшие теннисисты мира разыграют титул в Пекине

Китайская серия хардовых турниров продолжается в Пекине. В мужском «пятисотнике» – финал между главными звездами мирового тура. А в женском «тысячнике» битву ведет местная олимпийская чемпионка.

Янник Синнер (Италия) – Карлос Алькарас (Испания). 2 октября, 14:00 (время Астаны)

В финале China Open сразятся два самых ярких представителя нового поколения теннисистов. 23-летний Синнер сегодня безоговорочно является сильнейшим игроком мира. А 21-летний Алькарас, третья ракетка АТР, это спортсмен, которого уже ставят в один ряд с такими легендами как Федерер, Надаль и Джокович.

Соперники шесть раз играли друг против друга на харде и четыре раза выигрывал испанец. По мнению экспертов Olimpbet , на этот раз у Карлоса также больше шансов взять титул.

Нынешний финал в Пекине – повторение прошлогодней 1/2-й. В 2023-м Синнер выбил Алькараса в двух сетах, а затем обыграл Даниила Медведева и завоевал титул. На этот россиянина в полуфинале отправил отдыхать испанец (7:5, 6:3). И Даниил для Алькараса стал единственным представителем топ-10 на пути к финалу. У Синнера сетка была и того легче – ни одного представителя даже топ-25. В 1/2-й он обыграл китайца Бу Юньчаокэтэ (6:3, 7:6 (7:3).

Перед поездкой в Пекин Синнер выиграл хардовый US Open, завоевав второй «шлем» в сезоне. Перед этим на таком же покрытии он стал сильнейшим в Цинциннати. Всего же в этом сезоне он показал на харде невероятный результат, выиграв 36 матчей и проиграв только два.

При этом Синнер, хоть и не проигрывает, но еще с лета оставляет за собой ряд вопросов. Он может затянуть до тай-брейка или вообще отдать сопернику партию. На China Open, в отличие от Алькараса, он без проблем не провел ни одного матча.

Испанец при этом не имеет такого высокого процента побед на харде, но технически более разнообразен. В этом году он забрал два «шлема» – «Ролан Гаррос» и Уимблдон, а также завоевал серебро на Олимпиаде. В Пекине Карлос играет практически безупречно, демонстрируя высокую выносливость и богатый арсенал приемов.

И Синнер, и Алькарас обладают мощными подачами и хорошо играют на приеме. Испанец будет навязывать высокий темп и действовать агрессивно, а задачей итальянца будет его сдержать. Аналитики Olimpbet уверены, что этот матч будет затяжным и продлится дольше 23,5 гейма.

Аманда Анисимова (США) – Циньвэнь Чжэн (Китай). WTA 1000 Пекин. 2 октября, 17:00

В женском розыгрыше одной из фавориток на победу в Пекине является хозяйка корта – седьмая ракетка мира Циньвэнь Чжэн. Эксперты Olimpbet считают, что 21-летняя китаянка должна без проблем пройти в следующую стадию.

Чжэн заставила говорить о себе, выиграв летом Олимпийские игры, где в полуфинале выбила саму Игу Свентек. После триумфа на грунте китаянка не очень удачно перешла на хард, вылетев в Цинциннати во втором же круге. А затем на US Open дошла до четвертьфинала, попав под каток Арины Соболенко.

В Пекине Циньвэнь одержала две уверенные победы – над Камиллой Рахимовой (6:1, 6:1) и Надей Подороской (6:3, 6:3). В целом китаянка без особых проблем справляется с менее рейтинговыми соперницами, заставляя их отсиживаться в обороне.

23-летняя Анисимова, 43-я ракетка мира, в последних турнирах не проходила дальше второго круга. Несмотря на возраст, американка уже делала перерыв в карьере и сейчас пытается вернуться в топ-30.

В Пекине Анисимова сначала прошла Марию Осорио (1:6, 6:3, 6:4), а затем обыграла Дарью Касаткину (7:6 (7:1), 6:4). Одна из главных проблем Аманды на корте – слабый психологический настрой. Ей будет непросто противостоять не только оппонентке, но и китайской публике, которая ждет от Чжэн очередного триумфа.

По мнению аналитиков Olimpbet , этот матч завершится уверенной победой хозяйки корта в двух сетах.