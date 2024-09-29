Обменяйте вещь на футболку любимого клуба. «Актобе» или «Атырау» – что выберете вы?

Приходите на финал Кубка Казахстана 29 сентября и участвуйте в благотворительной акции от Olimpbet. В обмен на любой предмет одежды в хорошем состоянии вы получите фирменную футболку «Актобе» или «Атырау» на выбор.

Как это работает?

1. Найдите зону Olimpbet на алматинском стадионе «Центральный»;

2. Передайте ненужный предмет одежды промоутерам;

3. Получите фирменную футболку любимого клуба.

Важно: рваные, грязные и вещи в плохом состоянии не принимаются. Все, что вы принесете, пойдет на помощь нуждающимся.

Условия:

– 1 человек – 1 вещь – 1 футболка.

– Количество футболок ограничено.

– Ждем тебя в зоне Olimpbet с 15:00 до 17:00.

Делайте добро и поддержите свой клуб!

Источник: Olimpbet Arena