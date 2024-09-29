Обменяйте вещь на футболку любимого клуба. «Актобе» или «Атырау» – что выберете вы?
Приходите на финал Кубка Казахстана 29 сентября и участвуйте в благотворительной акции от Olimpbet. В обмен на любой предмет одежды в хорошем состоянии вы получите фирменную футболку «Актобе» или «Атырау» на выбор.
Как это работает?
1. Найдите зону Olimpbet на алматинском стадионе «Центральный»;
2. Передайте ненужный предмет одежды промоутерам;
3. Получите фирменную футболку любимого клуба.
Важно: рваные, грязные и вещи в плохом состоянии не принимаются. Все, что вы принесете, пойдет на помощь нуждающимся.
Условия:
– 1 человек – 1 вещь – 1 футболка.
– Количество футболок ограничено.
– Ждем тебя в зоне Olimpbet с 15:00 до 17:00.
Делайте добро и поддержите свой клуб!
Источник: Olimpbet Arena
Опубликовано: Александр Алферьев
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