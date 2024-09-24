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Выиграет ли «Барыс» первый матч после тренерской отставки? Аналитика Olimpbet

Астанинский клуб является главным ньюсмейкером КХЛ, но никак не может выиграть в основное время. Команда начинает новую домашнюю серию, где обязательно нужно набирать очки.

«Барыс» (Астана) – «Динамо» (Москва). 24 сентября, 19:00 (время Астаны)

Первая отставка в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги состоялась в «Барысе». По мнению аналитиков Olimpbet, не факт, что это положительно скажется на результате. Как минимум, в основное время ближайшего же матча.

В августе сборная Казахстана принимала участие в турнире за олимпийскую лицензию, и в «Барысе» игроки собрались лишь за день до старта чемпионата, даже не успев полноценно потренироваться в полном составе.

Однозначно, при таком раскладе ожидать хороший старт в КХЛ не стоило. И казалось, что от команды Дэвида Немировски и не ждали сразу же побед – команде нужно было больше времени, чтобы сыграться.

Тем не менее, за день до домашнего матча с московским «Динамо» с 48-летним специалистом расстались. Команда вернулась с выезда, где проиграла два матча из трех. Всего же у «Барыса» шесть поражений и одна победа.

Астанинцы занимают последнее, 12-е, место в Восточной конференции КХЛ. Очевидно, что на домашнюю серию игроков выведут оставшиеся в тренерском штабе Евгений Королев и Талгат Жайлауов. По слухам, на подмогу им будет отправлен известный казахстанский специалист, неоднократно возглавлявший «Барыс» и сборную Казахстана, Андрей Шаянов.

Московское «Динамо» в Астану прибыло после дальневосточного турне, где проиграло «Адмиралу» (1:4), но выиграло у «Амура» (2:1). В межсезонье сине-голубые, в отличие от «Барыса», не гремели на трансферном рынке, сохранив основной состав.

На Западе москвичи занимают восьмое место. С начала сезона «Динамо» играет очень агрессивно, зарабатывая много штрафов. Команда, как правило, проваливает второй период. Подопечные Алексея Кудашова находятся на подъеме после победы и должны справляться с разобранной обороной «Барыса».

Хозяева очень мало забивают, еще не выигрывали в основное время, а тренерские перестановки, очевидно, так быстро ситуацию в клубе не исправят. К тому же, в лазарете астанчан находится ряд игроков, среди которых Виктор Антипин и Дамир Жафяров. Эксперты Olimpbet не прогнозируют сегодня большого количества забитых шайб.

«Нефтехимик» (Нижнекамск) – «Автомобилист» (Екатеринбург). 21:00

Интересный матч Восточной конференции состоится в Нижнекамске, где «Нефтехимик», ведущий борьбу за лидерство, примет «Автомобилист», занимающий первую строчку. Аналитики Olimpbet считают, что гости увезут два очка.

У «волков», как и у «Барыса», в межсезонье произошли серьезные изменения в составе. Команда вернулась после неудачного турне, где потерпела три поражения. Но все же уже успела набрать очки, одержав в том числе неожиданные победы над такими командами, как «Локомотив» и «Металлург».

Нижнекамцы мало бросают по воротам и, соответственно, мало забивают. Но и проигрывают в среднем с разницей в одну-две шайбы, что говорит о неплохой игре в обороне.

«Автомобилист» идет на серии из двух побед. Перед этим у него смог отобрать очки «Барыс», но та встреча завершилась в овертайме, а после основного времени на табло было 1:1.

Уже с начала сезона команда из Екатеринбурга дала понять, что снова будет вести борьбу за высокие места. В нынешнем сезоне ей очень повезло с вратарской линией. Евгений Аликин и Владимир Галкин здорово подчищают там, где ошибаются защитники. И в целом «Авто» является едва ли не самым сбалансированным на Востоке.

Эксперты Olimpbet склоняются, что овертайма не будет, а обе команды забьют хотя бы по два гола.

Опубликовано: Александр Алферьев
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