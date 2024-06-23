Поможет ли Германия соседям выйти в плей-офф Евро-2024?

Матчи заключительного тура группы А – в раскладах Olimpbet.

Группа А. Швейцария – Германия. 24 июня, 00:00 (время Астаны)

Немцы первыми среди всех участников Евро-2024 обеспечили себе выход в плей-офф турнира. Однако это совсем не значит, что у Бундестим нет мотивации на матч заключительного тура.

В битве со Швейцарией будет разыграно итоговое первое место в квартете А. А оно позволит в 1/8-й финала избежать встречи со второй командой группы В – с большой долей вероятности это будет Испания или Италия.

Понятно, что Германия не горит желанием в первом же раунде борьбы за выживание сразиться со столь грозным соперником. Вот и эксперты Olimpbet полагают, что с настроем на ближайшую игру у Бундестим будет полный порядок и она сможет выиграть на Евро-2024 в третий раз подряд: П1 – 4.99, Х – 3.94, П2 – 1.74.

Столь же явным фаворитом коллектив Юлиана Нагельсмана в котировках букмекера № 1 в Казахстане выглядит и по угловым: П1 – 4, Х – 7.2, П2 – 1.41.

Швейцарии победа, конечно, нужнее, хотя и она практически гарантировала себе выход из группы. Ниже третьего места «крестоносцы» точно не опустятся, а со второго альпийская команда может слететь лишь при условии, что разница мячей у нее будет хуже, чем у шотландской сборной. Однако подобный расклад представить очень трудно.

Ничья же, в принципе, устроит обе стороны: в этом случае Швейцария вслед за Германией выйдет в 1/8-ю финала Евро-2024, а там уже будь что будет. Помогут ли хозяева турнира своим соседям?

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Шотландия – Венгрия. 24 июня, 00:00

Матчи третьего тура среди соперников по группе проходят в одно время, поэтому о событиях в игре между Швейцарией и Германией шотландцы с венграми будут узнавать непосредственно на поле.

Между тем, положение у обеих сборных, мягко говоря, незавидное. Одна из них уже стопроцентно пролетит мимо плей-офф, а команде Марко Росси путевку в 1/8-ю не гарантирует даже победа с разгромным счетом.

В случае же мирного исхода Евро-2024 завершится и для «тартановой армии», и для «мадьяров». Однако аналитики Olimpbet считают ничью наименее вероятным исходом этого матча: 2.65, Х – 3.85, П2 – 2.55.

И если венгры считаются небольшими фаворитами по счету, то шотландцам самый популярный букмекер страны отдает мизерное предпочтение по угловым: П1 – 1.95, Х – 6.4, П2 – 2.33.

Кстати, это будет первый официальный матч в истории взаимоотношений сборных Шотландии и Венгрии. В девяти предыдущих случаях эти команды выясняли отношения на товарищеском уровне. Кому улыбнется удача в столь ответственный момент?

Кстати, самую полную роспись на другие матчи Евро-2024 вы можете найти здесь.

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Источник: Olimpbet Arena