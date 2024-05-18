Александр Усик – Тайсон Фьюри: где смотреть онлайн трансляцию в прямом эфире в Казахстане

Эпохальное событие в мире бокса пройдёт в ночь c субботы на воскресенье, с 18 на 19 мая. В Эр-Рияде будет разыграно первое с 2000 года звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе. За него поборются обладатель трех чемпионских поясов украинец Александр Усик и чемпион WBC британец Тайсон Фьюри.

Оба боксёра не знают поражений на профессиональном ринге, и у обоих большое количество досрочных побед. Фьюри дважды победил американца Деонтея Уайлдера, а Усик – британца Энтони Джошуа. Но у обоих были и неудачные поединки: у украинца – с Тони Белью и Дереком Чисорой, а у Фьюри – с Франсисом Нганну. Кто победит, узнаем совсем скоро, а поставить на этот бой можно в FONBET, где новые клиенты получают бонус до 200 000 тенге на первое пополнение счёта!

Прямая трансляция Тайсон Фьюри – Александр Усик в Казахстане

Прямой эфир боя Фьюри – Усик будут вести сервисы DAZN, Sky Sports, TNT Sports. Казахстанские каналы не покажут этот поединок, который начнётся в Эр-Рияде не ранее 2:00 по времени Астаны.

Следить за ходом боя можно будет на сайте и в приложении FONBET. Новым клиентам букмекер предоставляет бонус до 200 000 тенге на первый депозит, а VIP-клиентам – каждый месяц кэшбэк до 20 процентов по ссылке. У FONBET самая лучшая VIP-программа в Казахстане!

Тайсон Фьюри

Тайсон Фьюри известен прежде всего своей победой над Владимиром Кличко в 2015 году, после которой он надолго ушёл из бокса. Но ему удалось вернуться и снова стать чемпионом, пошумев двумя победами над Деонтеем Уайлдером. Прошлый поединок британец провёл из рук вон плохо, победив дебютанта профессионального бокса экс-чемпиона UFC Франсиса Нганну лишь раздельным решением судей. Поставить на его победу решением судей в FONBET можно с коэффициентом 3.40, а на досрочную победу – с коэффициентом 4.30.

Александр Усик

Усик близок к тому, чтобы стать абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях, после доминирования в первом тяжёлом весе. Три пояса чемпиона мира он отобрал у британца Энтони Джошуа, после чего нокаутировал в девятом раунде еще одного представителя этой страны Даниэля Дюбуа. FONBET оценивает шансы Усика на победу коэффициентом 1.81, а на решением судей – 2.55.

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