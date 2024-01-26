Сариев проведет бой с экс-соперником Сабитова

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Alash Pride Спорт Казахстана

 Лига Alash Pride объявили замену Ильмиямина Джаватова, который снялся с боя против Руслана Сариева.

Новым соперником казахстанца станет бразилец Вандерлей да Сильва Ферейра (15-7).

Свой последний бой бразилец провел в лиге AMC Fight Night, где в титульном бою проиграл нокаутом другому казахстанцу Сабиту Жусупову.

На кону поединка Вандерлей – Сариев будет стоять пояс временного чемпиона лиги Alash Pride в полулегком весе.

Турнир пройдет 28 января.

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