Руслан Сариев о гонораре: «Заработаю более миллиона тенге»

Казахстанский боец Alash Pride Руслан Сариев открыл сумму гонорара за титульный бой в лиге:

«Конечно, всем интересна денежная сторона. Оставим это в секрете, просто скажу, что за этот бой я заработаю более 1 миллиона тенге»

Бой должен был состояться 28 января, однако соперник Сариева снялся с боя.

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