Чемпион Alash Pride Бекболат выступит в китайской лиге
Чемпион Alash Pride в полулегком весе Рауан Бекболат 20 января проведет бой в китайской лиге JCK Juecheng N79.
Соперником таразца станет местный боец Зе Ву (25-16).
Рауан в феврале 2023 года на турнире Alash Pride в Бишкеке выиграт титул, одержав победу над Аргеном Муратбек уулу.
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