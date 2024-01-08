Чемпион Alash Pride Бекболат выступит в китайской лиге

Чемпион Alash Pride в полулегком весе Рауан Бекболат 20 января проведет бой в китайской лиге JCK Juecheng N79.

Соперником таразца станет местный боец Зе Ву (25-16).

Рауан в феврале 2023 года на турнире Alash Pride в Бишкеке выиграт титул, одержав победу над Аргеном Муратбек уулу.

Шавкат Рахмонов о гонораре: «Я заработал больше, чем писали»

Мухаммад Мокаев: «Шавкат и Белал заслуживают титульного боя. Они на одном уровне»

Экс-чемпион UFC Макс Холлоуэй: «Насколько же силен Шавкат Рахмонов!»