Каршыга Даутбек о гонораре за бой в Японии: «Грубо говорят можно купить двухкомнатную квартиру в Шымкенте»

Казахстанский боец Каршыга Даутбек рассказал о гонораре в японской лиге TOP BRIGHT:

«По контракту, нельзя раскрывать гонорары. Ни много, ни мало. Для первого боя фиксируются нормальные гонары. Грубо говоря, за гонорар за этот бой, можно купить двухкомнатную квартиру в Шымкенте. Большое спасибо моему менеджеру Саяту Абдрахманову, который сыграл важную роль в организации этого поединка»

Даутбек проведет бой с японцем Матушимой 21 января.

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