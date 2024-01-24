Руслан Сариев о бое за титул Alash Pride: «Лига ищет мне соперника»

Руслан Сариев о бое за титул Alash Pride:

«Ильмиямин Джаватов снялся с боя. В настоящее время лига ищет мне другого соперника. Надеюсь, что бой состоится. Подготовка прошла хорошо, сейчас продолжаю активные тренировки в Актау»

Лора Санко о казахстанских болельщиках: «Я пожелала Шавкату удачи, получила 250 тысяч комментариев менее чем за 24 часа»

Рахмонов занял 23 место в рейтинге Р4Р

В UFC выдвинули Шавката Рахмонова на звание лучшего бойца года