Куат Хамитов посетил колонию

Боец MMA Куат Хамитов и звезды казахстанской эстрады посетили колонию в Алматинской области.

В учреждение №12 ДУИС по городу Алматы, Алматинской и Жетысуской областей состоялся праздничный концерт.

Хамитов провел беседу с осужденными по пропаганде спорта и здорового образа жизни.

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