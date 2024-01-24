Куат Хамитов посетил колонию
Боец MMA Куат Хамитов и звезды казахстанской эстрады посетили колонию в Алматинской области.
В учреждение №12 ДУИС по городу Алматы, Алматинской и Жетысуской областей состоялся праздничный концерт.
Хамитов провел беседу с осужденными по пропаганде спорта и здорового образа жизни.
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