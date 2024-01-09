Куат Хамитов назвал самый тяжелый бой в карьере

35-летний боец Куат Хамитов (25-7) назвал один из самых сложных поединков в MMA.

«Десять лет назад я провел один из самых тяжелых боев в своей карьере! Он помог мне открыть дорогу на большие бои в Азии», — написал Хамитов под видео с боем с Баз Мухаммадом Мубарезом, который состоялся в 2013-м году.

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