Стивен Томпсон о поражении Рахмонову: «Я не ожидал, что он будет так сильно бороться»

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Стивен Томпсон (17-7-1) вспомнил поражение Шавкату Рахмонову (18-0).

— Многие бойцы не дерутся с такими парнями, но я всегда хочу проверить себя против лучших. Почему бы не выйти и не попробовать? Что касается боя, то я не ожидал, что он будет так сильно бороться, потому что обычно он этого не делает. Я думал, будет как в его бою против Нила — он чаще проходил в стойке. Но, когда тебя побеждают так уверенно...

Мне надо поработать над джиу-джитсу. Но тут суть еще и в том, что даже если ты допустишь одну маленькую ошибку, таким парням этого будет достаточно. Это и случилось в конце второго раунда. Он так меня дернул за подбородок, что было ощущение, будто он пытается сломать мне челюсть. Я не собирался стучать, но также я не собирался пропускать год из-за сломанной челюсти — мне будет уже 41 в феврале. Но это был хороший бой, настоящее откровение, — сказал Томпсон.

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