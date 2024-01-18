Жумагулов определился с соперником по следующему бою

Казахстанский боец Жалгас Жумагулов (15-9) проведет бой в рамках турнира NAIZA 57 в Алматы.

Соперником «Жако» станет 34-летний американский боец Кливленд Маклин (17-11). Бойцы проведут поединок в промежуточной весовой категории в рамках турнира NAIZA 57, который состоится 24 февраля в Алматы на Almaty Arena.

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