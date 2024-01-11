Жумагулов может провести реванш с Пайвой. Бразилец согласился

Теги UFC MMA Жалгас Жумагулов Sports.ru - Казахстан Naiza Fighting Championship Спорт Казахстана

 Лига NAIZA несколько дней назад у себя в социальных сетях опубликовала анонс предполагаемого боя между Жалгасом Жумагуловым и Раулем Пайвой, сообщает Sport Plus Qazaqstan.

Бразилец ответил в комментарии на предложение подраться с Жумагуловым:

«Погнали, сделаем так, чтобы этот бой состоялся. Я дам тебе реванш в 61 кг».

Жумагулов также не остался в стороне:

«Только благодаря тебе я поднимаюсь на 61 кг, только благодаря тебе! Мне нужно набирать вес! Главное, чтобы ты набирал вес и не убегал от борьбы!»

Бой с Пайвой был дебютным для Жумагулова в UFC в весе до 57 кг. Та встреча завершилась очень спорным решением судей в пользу бразильца.

Чуть позже за Жумагулова «отомстил» его одноклубник Сергей Морозов, который одолел Пайву решением судей.

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