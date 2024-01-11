Результат боя Гришин – Бакытжанулы пересмотрен

Теги MMA Максим Гришин RCC Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Коллегия судей Союза ММА России пересмотрела решение по бою Бакытжанулы и Гришина

Поединок экс-бойца UFC Максима Гришина против казахстанца Асылжана Бакытжанулы стал со-главным событием турнира RCC 17, который прошел 15 декабря в Екатеринбурге, и закончился победой российского бойца весьма спорным решением судей.

После боя команда Асылжана подала апелляцию на вынесенное решение. Коллегия из независимых судей Союза ММА России повторно просмотрела бой и вынесла собственное решение: победа Асылжана Бакытжанулы со счетом 29:28.

По правилам, менять решение в пользу другого бойца по итогам апелляции запрещено, поэтому поединок признан несостоявшимся.

Шавкат Рахмонов о гонораре: «Я заработал больше, чем писали»

Мухаммад Мокаев: «Шавкат и Белал заслуживают титульного боя. Они на одном уровне»

Экс-чемпион UFC Макс Холлоуэй: «Насколько же силен Шавкат Рахмонов!»

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий