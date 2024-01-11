Результат боя Гришин – Бакытжанулы пересмотрен

Коллегия судей Союза ММА России пересмотрела решение по бою Бакытжанулы и Гришина

Поединок экс-бойца UFC Максима Гришина против казахстанца Асылжана Бакытжанулы стал со-главным событием турнира RCC 17, который прошел 15 декабря в Екатеринбурге, и закончился победой российского бойца весьма спорным решением судей.

После боя команда Асылжана подала апелляцию на вынесенное решение. Коллегия из независимых судей Союза ММА России повторно просмотрела бой и вынесла собственное решение: победа Асылжана Бакытжанулы со счетом 29:28.

По правилам, менять решение в пользу другого бойца по итогам апелляции запрещено, поэтому поединок признан несостоявшимся.

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