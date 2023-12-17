Рамзан Кадыров о бое Бакытжанулы – Гришин в RCC: «Поздравляю Максима с этим ярким дебютом»

Рамзан Кадыров прокомментировал итоги поединка казахстанца Асылжана Бакытжанулы с россиянином Максимом Гришиным в лиге RCC.

«Друзья! В Екатеринбурге в соглавном поединке турнира RCC 17 наш дорогой друг и брат, представитель бойцовского клуба «Ахмат» Максим Гришин одержал яркую победу над своим не менее талантливым соперником из Казахстана Асылжаном Бакытжанулы. Поединок получился очень интересным, напряженным и захватывающим.

В двух стартовых отрезках Асылжан доминировал в клетке. Но несмотря на мощную атаку со стороны противника, Максим продолжал отчаянно драться, используя весь свой арсенал и мастерство ради достижения победы. За два раунда соперники нанесли друг другу 176 ударов, что действительно поражает.

Поединок продлился всю дистанцию — три раунда по 5 минут. В третьем же отрезке Гришин действовал активнее. Дело дошло до решения судей. Они единогласным вердиктом отдали победу Гришину. Теперь его профессиональный рекорд в смешанных единоборствах составляет 32-2-10.

Я от всей души поздравляю Максима с этим ярким дебютом в RCC! Приятно отметить, что, помимо прекрасных бойцовских талантов, Максима отличают настоящие мужские качества. Наш бойцовский клуб «Ахмат» по-настоящему гордится такими бойцами! Так держать, Максим! Желаю удачи в предстоящих поединках, брат!», — написал Кадыров в социальной сети.

Бакытжанулы доминировал над соперником в первом и втором раундах и дважды был близок к досрочной победе, однако по итогам трех раундов судьи неожиданно отдали победу Гришину.

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