Исполнительный директор RCC о решении судей в бою Гришин – Бакытжанулы: «По мне, Асылжан был лучше»

Исполнительный директор лиги RCC Николай Клименко прокомментировал спорное судейское решение в бою между россиянином Максимом Гришиным и представителем Казахстана Асылжаном Бакытжанулы на турнире RCC 17, который недавно завершился в Екатеринбурге.

«Асылжан — Гришин крутой был бой, спорное судейское решение мы увидели. По мне, Асылжан был получше. В крайнем случае я бы хотел увидеть ничью. Готовы рассмотреть возможный реванш. Нужно подумать по поводу актуальности боя Гришина с Штырковым».

Судьи отдали победу Гришину единогласным решением – 29-28, 29-29, 29-28.

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