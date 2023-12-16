Исполнительный директор RCC о решении судей в бою Гришин – Бакытжанулы: «По мне, Асылжан был лучше»

Теги MMA Максим Гришин RCC Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Исполнительный директор лиги RCC Николай Клименко прокомментировал спорное судейское решение в бою между россиянином Максимом Гришиным и представителем Казахстана Асылжаном Бакытжанулы на турнире RCC 17, который недавно завершился в Екатеринбурге.

«Асылжан — Гришин крутой был бой, спорное судейское решение мы увидели. По мне, Асылжан был получше. В крайнем случае я бы хотел увидеть ничью. Готовы рассмотреть возможный реванш. Нужно подумать по поводу актуальности боя Гришина с Штырковым».

Судьи отдали победу Гришину единогласным решением – 29-28, 29-29, 29-28.

«Хаос» Менесс. Трижды забирал у UFC по 50 тысяч долларов, мог подраться с Жумагуловым, но снялся из-за травмы. Теперь впереди бой с Максумом

Три брата Головкина: двое погибли в 90-е, еще один – отказался от Олимпиады и ушел из бокса

Ангелина Лукас опубликовала фото со своим парнем-боксером

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий