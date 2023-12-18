Асылжан Бакытжанулы о поражении от Гришина: «Нагло и жестко украли победу»

Казахстанский боец смешанных единоборств Асылжан Бактыжанулы по прозвищу «Казахский гигант» высказался о прошедшем поединке на турнире RCC 17:

«Ассаламалейкум всем! Хотел бы высказаться касательно прошедшего турнира RCC 17. Во-первых, огромное спасибо всем, кто пишет в социальных сетях и личные сообщения. Все пишут о том, что у меня украли победу. Да, это так. Украли, засудили. Причем нагло и жестко. Об этом говорю не только я, об говорят все эксперты, бойцы, глава Лиги и даже рефери поединка. Я и сам был в шоке, услышав решение судей, но устраивать там еще и свой цирк, спорить я не стал и не в моем это стиле. После поединка подали апелляцию. Я очень надеюсь, что прошедший бой признают несостоявшимся. А к реваншу я готов прямо сейчас. Максим, восстанавливай здоровье и давай сделаем еще раз бой и покажем зрелище. Я думаю, мы оба знаем, каким должен был быть исход прошедшего поединка»

Отметим, что 16-го декабря казахстанец встретился в октагоне турнира RCC 17 с россиянином Максимом Гришиным и потерпел поражение единогласным решением судей.

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