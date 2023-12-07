Жалгас Жумагулов о дальнейших планах: «Визу получил, карьеру завершать не собираюсь»

Казахстанский боец Жалгас Жумагулов (15-9) о дальшейних планах после победы над японцем Масато Накамурой на турнире NAIZA 55 в Астане

«Визу получил. Сейчас буду ждать Саята Абдрахманова. Ждем предложений. В любом случае, я не собираюсь завершать карьеру. Сами видели, что порох у меня еще есть. Мы такой народ, что после 30 лет раскрываемся, и я один из них. Не буду завершать карьеру, только вперед, до конца. Честно, то я хочу вернуться обратно в UFC. У нас был разговор с матчмейкером промоушена Миком Мейнардом. Что мне нужно выиграть пару боев, и я вернусь обратно»

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