Нурбек Карабала о возвращении Жумагулова: «Это будет большой проверкой для Жако»

Президент NAIZA Нурбек Карабала поделился своими ожиданиями от возвращения в лигу Жалгаса Жумагулова:

«Из-за не совсем удачных выступлений в UFC, многие считают, что время Жалгаса Жумагулова прошло. Хотя я лично считаю,что с него началась современная история казахстанского ММА. Он первым привез пояс международной топовой лиги. Он побеждал Али Багаутинова, который занимал вторую строчку рейтинга UFC и дрался за пояс.

Мне интересно, что с ним произошло за все это время. Я знаю, что он обладает непоколебимым духом и не сделает ни шагу назад, но я хочу знать его физические и функциональные кондиции. Как бы это ни прозвучало, этот бой будет большой проверкой для Жако. От этого боя зависит его будущее»

Жалгас выступит на турнире NAIZA 55 в Астане.

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