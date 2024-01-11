Дамир Исмагулов снялся в клипе Kimura

Казахстанский боец Дамир Исмагулов принял участие в съемках клипа стендап-комика Вячеслава Никифорова на трек Kunde Tunde, сообщает Sport Plus Qazaqstan.

В клипе Исмагулов в клипе был показан в пародийном образе героя фильмя «Бой с тенью» – Артема Колчина.

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