Дамир Исмагулов поделился новостями о своей карьере

Дамир Исмагулов, до последнего время выступавший в UFC, подписал контракт с казахстанской командой Rukh Team:

«Рад стать частью Rukh Team. Благодарю Кенеса Ракишева за поддержку. Он действительно переживает за спортсменов и вносит реальный вклад в наши победы. Приложу усилия, чтобы оправдать доверие»

Ранее с Rukh подписался Жалгас Жумагулов.

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