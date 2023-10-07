Экс-боец UFC Дамир Исмагулов может выступить на турнире в Алматы. Об этом и своих планах рассказал боец ММА Нурберген Шарипов:

«Пока планы изменились. Сейчас думаем вместе с Дамиром Исмагуловым, может быть, в Таиланд поехать. В середине декабря, 16-го, хотим в Алматы провести что-то. Наверное, Куат Хамитов будет выступать, я тоже. Конкретно не решили ещё, но планируем. Может быть, и Дамир Исмагулов там выступит. Примерно так планируем. Но конкретно не решили».

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