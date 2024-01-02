Дамир Исмагулов купил новую машину: «В 2024 год заходим с увеличенным объемом лошадей и мощностью»

Экс-боец UFC Дамир Исмагулов прокомментировал покупку нового автомобиля Audu Q8.

«В 2024 год заходим с увеличенным объемом лошадей и мощностью 😉 Чувствую, что нужно прибавить ход, итак на порядок отстали…Обнимаю, но не всех», – написал Исмагулов в соцсетях.

В последнем бою в UFC Исмагулов проиграл Гранту Доусону единогласным решением судей.

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