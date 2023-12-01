Саят Абдрахманов о будущем Исмагулова: «Также до сих пор есть вариант в Америке продолжить свою карьеру»

Саят Абдрахманов, менеджер Дамира Исмагулова (24-3) рассказал о его будущем:

«У Дамира есть варианты. Также до сих пор есть вариант в Америке продолжить свою карьеру. До конца года примерно будет понятно, где он дальше выступит. Опять-таки, я считаю, что тогда надо было уходить, я на этом настаивал. Но сейчас что есть, то есть, поэтому работаем с тем, что есть. Потенциально эти возможности еще доступны, но в связи с покупкой PFL Bellator это немножко замедляет процесс. Но интерес все еще присутствует. Дамира не устраивало то, как часто ему дают бои в UFC, то, сколько там политики — недостаточно просто побеждать, чтобы себе хорошие поединки выбивать. Поэтому формат PFL ему очень хорошо подходит в этом плане: всё только от твоих результатов зависит. То, как ты продвигаешься, и возможность завоевать пояс и 30 миллионов долларов зависит только от твоих результатов. Нет политики и всё зависит только от спортивной части. Такой формат, я считаю, Дамиру очень хорошо подходит»

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