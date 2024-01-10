Сабмишн Рахмонова в бою с Нилом стал лучшим в 2023-м по версии UFC Eurasia

Третий номер полусреднего веса UFC Шавкат Рахмонов победил в голосовании за лучший сабмишн года, организованном UFC Eurasia.

В марте Рахмонов в стойке задушил американца Джеффа Нила за несколько секунд до конца поединка.

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