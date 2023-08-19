Шавкат Рахмонов о Джеффе Ниле: «Это вообще не честно, что вес не делают»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Джефф Нил Спорт Казахстана

Шавкат Рахмонов прокомментировал перевес своего последнего противника в UFC – Джеффа Нила.

«Это вообще не честно, что вес не делают. Я мучился, последние килограмм-два гонял. Встал в пять утра, два килограмма перевес — я два часа гонял, мне тяжело было. Я устал, я не хочу гонять — так  не пойдет. Просто я давно не дрался, голодный был, отморозок — поэтому подрался с Нилом», — сказал казахстанец.

Напомним, Рахмонов нокаутировал Нила в третьем раунде на турнире UFC 285 в марте.

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